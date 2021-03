해남군, 지역 상품권 부정 유통 일제 단속 실시

군과 읍·면 합동 단속, 상품권 깡 등 방지 현장점검

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 오는 31일까지 해남사랑상품권 부정 유통 발생을 차단하기 위한 일제 단속을 한다고 20일 밝혔다.

최근 타 지자체에서 유령업체를 차린 뒤 가맹점으로 등록해 수십억 원을 허위 결제한 후 차액을 챙긴 조직을 적발한 사례가 발생함에 따라 군은 대대적인 일제 단속을 통해 부정 유통을 사전에 근절하고 건전한 해남사랑상품권 유통 환경 조성에 나선다는 방침이다.

군과 읍·면 합동 단속반을 편성해 단속을 하게 되며, 주요 단속 항목은 물품의 판매 또는 용역의 제공 없이 상품권을 수취하는 행위, 실제 거래가액 이상의 상품권을 수취하는 행위, 부정 수취한 상품권을 환전하는 행위, 상품권 결제를 거부하거나 부가가치세 명목으로 10% 추가 요금을 요구하는 행위 등이다.

단속 결과 부정 유통 행위가 적발될 시에는 지역사랑상품권 이용에 관한 법률에 따라 최고 2000만 원의 과태료 부과와 가맹점 지정 취소, 부정수급액 환수 등 강력히 조치할 방침이다. 위반행위에 대한 조사를 거부하거나 방해하는 행위에 대해서도 500만 원 이하의 과태료를 부과할 예정이다.

해남군은 올해 전남 최대 규모인 1400억 원 규모로 해남사랑상품권 발행을 확대해 지역 경기 부양에 적극적으로 나서고 있다.

군 관계자는 “코로나로 힘든 시기에 지역시장과 골목상권의 버팀목이 되는 해남사랑상품권의 운영 취지가 부정 유통으로 훼손되지 않도록 가맹점주들과 군민들의 적극적인 관심이 필요하다”고 당부했다.

