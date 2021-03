오늘 아산 정주영 20주기 제사, 오너일가 모일듯

[아시아경제 이창환 기자] 아산 정주영 현대 명예회장의 타계 20주기를 맞아 범현대 일가가 서울 종로구 청운동 정 명예회장의 자택에 모인다.

20일 현대차그룹에 따르면 정 명예회장의 20주기를 하루 앞둔 이날 저녁 청운동 옛 자택에서 제사가 진행될 예정이다.

제사에는 정 명예회장의 아들인 정몽준 아산재단 이사장과 정몽윤 현대해상 회장, 장손인 정의선 현대차그룹 회장 등이 참석할 것으로 예상된다.

정몽구 현대차그룹 명예회장은 지난해에 이어 올해도 불참할 것으로 전망된다.

올해 추모 행사는 코로나19 확산 분위기를 고려해 간소하게 진행할 것으로 보인다. 방역 지침에 따라 그룹별로 시간을 달리 해 제사를 진행할 것으로 전해진다.

매년 아산의 기일을 전후로 범현대가 가족과 그룹 임직원이 경기도 하남시 창우동 선영을 찾아 진행하던 참배도 축소될 것으로 예상된다.

정의선 회장과 다른 그룹들은 21일 전후로 선영을 찾을 계획으로 알려졌다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr