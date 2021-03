"먼저 때렸잖아" 백인 남성에 폭행당한 중국계 여성, 막대기 주워 반격

백인 남성에 무차별 폭행당한 샤오 젠 시. 사진 출처 = Go Fund Me.

[아시아경제 김봉주 기자] 미국 캘리포니아 거리에서 30대 백인 남성에게 무차별 폭행당한 70대 중국계 여성이 주변에 있던 나무 막대기로 반격했다.

지난 17일(현지 시각) CBS 샌프란시스코 등에 따르면 중국계 샤오 젠 시(76)는 이날 오전 10시30분께 샌프란시스코 베이 지역 한 횡당보도 인근에서 백인 남성 스티븐 젠킨스(39)에게 이유 없이 폭행당했다.

폭행으로 샤오 씨는 얼굴, 특히 눈 주변에 멍이 들었다. 샤오 씨는 이때 가만히 있지 않고 주변에 있던 나무 막대기를 들고 반격했다.

결국 젠킨스의 얼굴에도 상처가 났고, 현장에 출동한 구조대가 이 남성을 들것에 실어 병원으로 이송했다.

샤오 씨는 들것에 탄 젠킨스를 향해 "왜 나를 때리냐" "이 남자가 나를 때렸다"라고 중국어로 소리쳤다.

경찰은 젠킨스가 이 지역에서 83세 아시아계 남성도 폭행한 사실도 확인해 이번 사건을 증오 범죄로 보고 조사에 착수했다.

당시 상황에 대해 샤오 씨는 "정당한 이유 없는 공격에 충격받았고 폭행당하는 순간 본능적으로 반격했다"라고 말했다.

샤오 씨는 26년간 샌프란시스코에서 살아왔다. 그는 과거 암 투병을 했고 10년 넘게 당뇨병을 앓고 있는 환자다.

샤오 씨의 딸은 방송 인터뷰에서 "어머니 얼굴에 크게 상처가 났고 눈에서 여전히 출혈이 있다. 사고 이후 여전히 오른쪽 눈으로는 아무것도 볼 수 없다"면서 피해를 호소했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr