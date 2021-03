[아시아경제 서소정 기자] 동국제약은 19일 제53기 정기주주총회를 열고 권기범 부회장을 사내이사로 재선임했다. 임기는 3년이다.

권 부회장은 동국제약 창업주 고(故) 권동일 회장의 장남이다.

동국제약은 이날 동물용 의약품 제조, 수입 및 판매업 사업을 추가하기로 했다.

의안 심사에서는 보통주 1주당 배당금 180원 등을 지급해 현금 80억4937만원을 배당하는 안을 통과시켰다.

