서울시, 상수도 사고 대응체계 강화한다…노후관로 교체 등 재발방지 방안 강구

상수도 분야 사고 310건의 원인·시설·유형별 분석

3대 대형사고 ?노량진 수몰사고?문래동 수질사고?수돗물 유충사고 리뷰

[아시아경제 임철영 기자] 내년 중대재해처벌법 시행을 앞두고 서울시 상수도사업본부가 18일 상수도 분야 주요사고 평가 보고회를 열어 주요 사고의 원인을 분석하고 앞으로 사고 대응체계를 강화할 계획이라고 22일 밝혔다.

서울시 상수도사업본부에 따르면 2004년부터 2020년까지 지난 17년간 발생한 상수도분야 주요사고는 모두 310건으로 집계됐다. 사고를 원인, 시설, 유형, 결과별로 분석한 결과 ?시설로는 ‘송배수관로사고’(75%) ?원인으로는 ‘시설 노후’(26%) ?사고 유형으로는 ‘관로사고’(57%) ?사고결과로는 ‘누수(단수)’(68%)가 가장 많았다.

분석 결과 상수도 분야 사고 중 절반 이상이 ‘관로사고’였고 이는 대부분 ‘누수’라는 사고결과로 이어졌다. 310건의 사고 중 인사사고는 모두 16건이었으며 부상 9명 사망 18명의 피해를 기록하기도 했다.

아울러 서울시는 최근에 발생된 여러 상수도분야 사고 중 시민에게 큰 걱정과 불편을 초래했던 대형사고 ?노량진 수몰사고 ?문래동 수질사고 ?수돗물 유충사고 3건을 선정하고 발생원인과 이에 대한 대응방법 및 시민, 언론 등의 지적사항에 대한 조치내용 등을 집중 점검했다.

한편 서울시는 지난해 7월 인천을 시작으로 제주까지 번진 '수돗물 유충 사고'에서 서울시의 유충 민원 125건은 모두 수돗물과의 연관성이 없는 것으로 확인됐으나 서울시는 사고 예방적 차원에서 선제적 대응을 준비하고 있다고 밝혔다.

서울시 상수도사업본부는 정수센터와 배수지를 대상으로 365일 유충 모니터링 체계를 새롭게 구축하는 한편 수돗물 정수 및 공급과정에 유충 유입을 차단하도록 정수센터 및 배수지에 방충망·에어커튼·해충퇴치기 등을 일제 정비했다. 또 수돗물 유충 의심 신고 또는 유충발생 시 신속히 대응할 수 있도록 관련 매뉴얼을 제작할 계획이다.

백 호 서울시 상수도사업본부장은 “중대재해처벌법 시행에 대응하여 각종 작업 지시사항, 안전점검 회의, 근로자 안전교육 내용 등을 명확하고 체계적으로 관리하는 ‘기록 관리 문화’가 필요할 것”이라며 “이러한 기록 문화 정책을 통해 공사 분야 관리감독의 책임소재를 명확히 해 다툼발생시 논란을 최소화할 수 있을 것”이라고 말했다.

