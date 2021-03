[아시아경제 서소정 기자] 두산중공업은 계열사인 발전용 연료전지 기자재 공급 및 장기유지보수 서비스 기업 두산퓨얼셀의 주식 1205만5763주를 약 5442억원에 추가 취득한다고 19일 공시했다.

주식 취득 뒤 두산중공업의 두산퓨얼셀 지분율은 30.3%가 된다.

