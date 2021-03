나주시, 31일까지 ‘시민오케스트라’ 단원 모집

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 오는 31일까지 시민의 문화생활 저변 확대를 위한 ‘시민오케스트라 공연프로젝트’ 단원을 모집한다고 19일 밝혔다.

시민오케스트라 공연프로젝트는 지난 2019년 한국문화예술회관연합회가 주관하는 방방곡곡문화공감사업 생활문화콘텐츠 활성화 공모사업 선정에 힘입어 지난 2년간 추진해왔다.

또 악기 연주와 음악에 관심이 있는 시민의 자발적 참여를 통해 지난해까지 총 4회에 걸친 정기공연으로 감동과 치유, 소통과 화합의 메시지를 전하며 시민의 문화행복지수를 높여왔다.

단원 모집 분야는 바이올린, 비올라, 첼로, 플루트, 클라리넷, 금관악기 등 오케스트라 합주가 가능한 악기 보유 연주자(성인 한정)다.

참여 신청은 시청 누리집 공지사항에 게시된 신청서 및 악기 연주 영상을 담당자 이메일로 제출하면 된다.

합격자 발표는 내달 8일 누리집에 공고되며 단원들은 매주 토요일 정기연습과 정기공연(2회) 무대에 설 예정이다.

시 관계자는 “코로나19로 일상에 지친 시민들을 위해 아름다운 선율로 행복과 치유를 선물해줄 시민오케스트라 주인공을 찾는다”며 “문화가 일상이 되는 문화행복도시 조성과 시민이 체감할 수 있는 문화시책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

