푸르덴셜생명, 주니어보드 1기 발대식 진행

경영진과의 미팅, 아이디어 워크숍, 멘토링 등 차세대 리더 육성

[아시아경제 기하영 기자]푸르덴셜생명은 '제1기 푸르덴셜 주니어보드' 발대식을 진행했다고 19일 밝혔다.

전일 서울 강남구 푸르덴셜타워에서 진행된 발대식에는 민기식 푸르덴셜생명 대표이사 사장이 참석해 각 위원에게 임명장을 수여했다.

푸르덴셜 주니어보드는 만 1년 이상 재직한 만 35세 이하의 직원을 대상으로 선발됐다. 1기는 총 16명으로 마케팅, 영업, IT 등 다양한 부서에 있는 직원들이 선정됐고, 올해 3월부터 11월까지 9개월 동안 활동을 진행한다.

주니어보드 위원들은 경영진 미팅, 아이디어 워크숍 등에 참여해 임직원 간 소통창구 역할을 맡게 된다. 또 KB금융그룹 내 보험부문 계열사 간 주니어보드 교류회에도 참여해 지식과 경험을 공유하고 조직문화 혁신에도 기여할 예정이다.

민 사장은 "많은 조직에서 직원 간 소통과 아이디어 교류의 중요성이 대두되고 있다"며 "이번 주니어보드가 성공적으로 운영되어 회사에도 긍정적인 영향을 미치고, 위원들에게도 성장의 기회가 됐으면 한다"고 말했다.

