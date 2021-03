KB국민카드 "리브메이트, 매일 추첨 통해 최대 1만 포인트 적립"

쿠팡, 위메프 등 온라인 쇼핑몰에서 최대 30% 할인도

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 매일 최대 1만 포인트 적립, 온라인 쇼핑몰 할인 등 고객들의 슬기로운 언택트 생활에 유용한 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

먼저 이달 말일까지 KB국민카드의 마이데이터 서비스 플랫폼인 '리브메이트'에서 즉석 뽑기 행사 참가 시 매일 최대 1만 포인트가 제공된다. 리브메이트 이벤트 페이지에서 '지금 바로 뽑기' 메뉴를 클릭하면 즉석 추첨을 통해 ▲1만점 ▲5000점 ▲1000점

▲100점 ▲1점 중 당첨된 포인트가 적립된다. 행사 참가는 1일 1회 가능하다.

또 이달 말까지 행사 응모 후 KB페이로 건당 3만 원 이상 결제하면 결제 횟수에 따라 최대 3만8000포인트가 적립된다. 건당 3만 원 이상 결제 횟수가 ▲7번이면 3000점 ▲10번이면 5000점 ▲15번이면 1만 점 ▲20번이면 2만 점이 각 회차별로 제공된다.

온라인쇼핑몰에서도 최대 30%할인 혜택을 누릴 수 있다. 3월 말까지 쿠팡, 위메프, 티몬에서 행사 대상 상품을 KB국민카드(KB국민 비씨카드, KB국민 선불카드 제외)로 결제하면 3~30% 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다.

아울러 다음달 11일까지 행사 응모 후 KB국민카드(KB국민 체크카드, KB국민 기업카드, KB국민 비씨카드, KB국민 선불카드 제외)로 '리바트 온라인몰'에서 결제하면 건당 결제금액에 따라 최대 25만원이 즉시 할인된다. 할인 혜택은 행사 기간 중 고객별 1회 제공되며, 결제금액이 ▲700만원 이상이면 25만원 ▲500만원 이상이면 15만원 ▲200만원 이상이면 6만원 ▲50만원 이상이면 1만 원이 각각 할인된다.

마지막으로 이달 말까지 온라인 쇼핑몰 지그재그(ZIGZAG)에서 KB국민카드(KB국민 기업카드, KB국민 비씨카드, KB국민 선불카드 제외)로 6만 원 이상 Z결제 이용 시 4000원 즉시 할인 혜택이 제공된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr