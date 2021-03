[아시아경제 이민지 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 61,700 전일대비 600 등락률 -0.96% 거래량 164,735 전일가 62,300 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 유한양행, 신임 대표이사 사장에 조욱제 부사장 CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정[클릭 e종목]"유한양행, 올해 신약 처방 기대…회사가 달라지고 있다" close 은 정기주주총회 및 이사회 결의를 통해 조욱제 대표이사를 선임했다고 19일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr