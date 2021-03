[골프토픽] US여자오픈 한국 예선 "2년 연속 취소"

[아시아경제 노우래 기자] ○…올해 US여자오픈 한국 예선이 2년 연속 무산됐다.

미국골프협회(USGA)는 19일(한국시간) "다음달 22일 인천 청라 드림파크골프장에서 예정됐던 대회를 취소한다"고 발표했다. 대한골프협회(KGA)가 코로나19 사태가 진정되지 않아 선수와 대회 관계자의 안전이 우려된다는 의견을 제시함에 따라 개최를 포기했다. 지난해에 이어 2년 연속 취소다. 대신 지난해 한국여자프로골프(KLPGA)투어 상금 상위 2명에게 출전권을 주기로 했다.

상금 1위 김효주(26)는 미국여자프로골프(LPGA)투어 성적으로 출전권을 받을 수 있다. 2위 유해란(20), 3위 장하나(29), 4위 안나린(25), 5위 박민지(23) 등 상위권 선수들에게 기회가 돌아갈 전망이다. 다만 US여자오픈 시기에 KLPGA투어 시즌이 한창이라 미국 원정은 쉽지 않아 보인다. US여자오픈은 6월3일부터 나흘 동안 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 올림픽골프장에서 벌어진다.

