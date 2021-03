[아시아경제 서소정 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 61,700 전일대비 600 등락률 -0.96% 거래량 164,427 전일가 62,300 2021.03.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정[클릭 e종목]"유한양행, 올해 신약 처방 기대…회사가 달라지고 있다"유한양행, 보통주400원·종류주410원 현금배당 결정 close 의 신임 대표이사 사장에 조욱제 부사장이 올랐다.

유한양행은 19일 서울 동작구 대방동 본사 강당에서 제98회 정기 주주총회를 열고 조 신임 사장을 대표이사로 선임했다.

조 사장은 1955년생으로 1987년 유한양행에 입사해 병원지점장, 전문의약품(ETC) 영업부장, 마케팅 담당 상무, 약품사업본부장 및 경영관리본부장을 거쳐 2017년 3월 부사장에 임명됐다.

조 사장은 "앞으로 임직원들과 함께 모든 역량을 집중해 글로벌 경쟁력을 갖춘 회사로 발전하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

2015년 대표이사에 올랐던 이정희 사장은 사내 기타 비상무이사로 선임됐다.

이날 유한양행은 의안심사에서 보통주 1주당 배당금 400원, 우선주 1주당 배당금 410원으로 총 249억원 규모의 현금배당을 실시하기로 했다.

