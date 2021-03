중진공-SK텔레콤-KASAD, 中企 데이터활용·스마트공장 활성화 협력

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업진흥공단은 19일 서울 서초구 스파크플러스에서 SK텔레콤, 한국스마트팩토리데이터협회(KASAD)와 함께 중소벤처기업의 디지털 전환 촉진을 위한 업무협약을 체결했다.

3개 기관은 중소벤처기업 성장을 위한 제조데이터 활용과 스마트공장 활성화에 힘을 모으기로 했다.

먼저 중진공은 스마트공장 도입기업의 운영 애로 해소를 위한 공급기업 얼라이언스 구성에 나선다. 얼라이언스는 자문위원회를 중심으로 스마트공장 솔루션 공급기업, 데이터 수집장치 제조기업, 데이터 활용 소프트웨어 기업 등이 참여한다. SK텔레콤과 KASAD도 동참한다.

이번 협약으로 3개 기관은 스마트공장 도입기업에게 데이터 수집장치, 실시간 설비 모니터링 시스템을 1년간 무상으로 지원하는 '설비운영 최적화 시범사업'을 추진한다.

중진공은 정책자금 및 스마트공장 사후관리 지원기업을 중심으로 수요기업을 모집·선정한다. KASAD는 회원사를 통한 수요 발굴 및 데이터 수집 장치 무상제공, 스마트공장 및 ICT 관련 기술애로 컨설팅을 추진한다.

SK텔레콤은 자체 개발한 클라우드 기반의 스마트공장 AI 구독형 서비스인 '메타트론 그랜드뷰(Metatron Grandview)'를 1년간 무상 제공한다. 또한 설비 데이터의 실시간 모니터링, 설비 이상 알림, 설비 유지보수 기록의 데이터베이스화 기능을 제공한다.

최낙훈 SK텔레콤 스마트팩토리 컴퍼니장은 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 제조기업에게 스마트공장 솔루션 등을 무상 지원해 비용 부담을 낮춰줄 것"이라며 "첨단 ICT 기술과 전통 제조기술의 융합을 통해 중소기업 제조혁신에 앞장서겠다"고 밝혔다.

최학수 중진공 혁신성장본부장은 "중소벤처기업이 데이터에 기반한 설비관리를 직접 체감할 수 있도록 해 제조데이터 활용을 촉진할 것"이라며 "스마트공장 도입기업을 대상으로 정책자금을 비롯한 각종 지원사업을 연계 지원해 디지털 대전환을 이끌어 나가겠다"고 말했다.

