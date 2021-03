㈜LG, 주주들에 "'LX홀딩스 분할' 찬성해달라" 서한

[아시아경제 정현진 기자] ㈜ LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 353,961 전일가 88,600 2021.03.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다삼성그룹株 펀드 수익률, 현대차의 절반지배구조자문위, LG분할 안건 찬성…"기업·주주 모두에게 긍정적" close 가 오는 26일 정기주주총회를 앞두고 주주들에게 '분할에 찬성해달라'는 주주서한을 보냈다. ㈜ LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 353,961 전일가 88,600 2021.03.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다삼성그룹株 펀드 수익률, 현대차의 절반지배구조자문위, LG분할 안건 찬성…"기업·주주 모두에게 긍정적" close 는 이번 주주총회 안건으로 신설 지주사의 사명을 LX홀딩스로 정하는 것을 포함한 지주사 분할 계획 승인 건을 올려뒀다.

19일 관련 업계에 따르면 ㈜LG는 지난 16일 하범종 ㈜LG 재경팀장(부사장) 명의의 주주서한을 통해 "(이번 주총 안건에는) 당사의 장기적인 성장 비전 중 핵심을 이루는 회사 분할 승인에 관한 안건이 포함돼 있다"면서 "본건 분할에 찬성해 주실 것을 부탁드린다"고 밝혔다.

㈜LG 이사회는 지난해 11월 26일 LG상사, 판토스, LG하우시스, 실리콘웍스, LG MMA 등 5개 회사를 새로운 지주회사 아래에 두는 인적 분할 건을 승인했다. 구본준 LG 고문을 중심으로 계열분리되는 신설 지주사의 사명은 LX홀딩스로 결정됐으며 오는 5월 1일 설립된다.

㈜LG는 주주서한에서 "본건 분할을 통해 당사는 사업 포트폴리오 및 지배구조를 재편함으로써 투자 위험을 분산하고 사업별 전문성을 제고해 경쟁력을 강화하고자 한다"면서 "궁극적으로 당사의 가치평가 절하(Valuation Discount) 문제를 완화하고 기업가치를 제고하는 것에 도움이 될 것으로 생각한다"고 설명했다.

㈜LG는 이번 분할을 통해 투자와 지배구조 등 두가지 관점에서 기대효과가 있을 것으로 봤다. ㈜LG는 "(투자 관점에서) 장기적으로 당사의 순자산가치(NAV) 대비 할인 문제를 완화할 수 있을 것으로 사료된다"면서 "양사 모두 주력 사업에 중점을 두고 전문성을 갖춤으로써 현재 달성하기 어려웠던 가치를 실현하고, 성장 잠재력을 최대한 발휘할 수 있을 것으로 기대한다"고 분석했다.

또 지배구조 관점에서는 "두개의 독립적인 지주회사를 효율적으로 운영해 장기적으로 기업가치 및 주주가치를 증대하려 한다"면서 "자회사들을 그 사업 특성에 따라 분할함으로써 양사는 독립적인 경영 아래 간소화된 의사결정 프로세스를 통해 시장의 변화에 더 잘 대응할 수 있다"고 강조했다.

㈜LG의 제59기 정기주주총회는 26일 오전 9시 서울 여의도 LG트윈타워에서 진행될 예정이다. 이 안건이 승인되면 앞으로 LG그룹의 지주회사는 ㈜LG와 ㈜LX홀딩스 2개의 지주사로 재편된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr