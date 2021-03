정읍시, 올해 출생 자녀 첫 통장 만들면 축하금 지원

MG 정읍새마을금고와 생애 첫 통장 개설 지원사업 업무협약

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 19일 MG 정읍새마을금고와 ‘우리 아이 생애 첫 통장 개설 지원사업’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 올해 1월 1일 이후 출생 아동에 대해 해당 금고에서 생애 첫 통장 발급 시 출생 축하금을 지원하는 사업이다.

협약에 따라 출생아 명의로 통장을 개설하면 1인당 출생 축하금 10만 원을 지원(입금)받을 수 있게 된다.

통장 개설 방법은 출생일로부터 6개월 이내에 구비서류(출생아 기준 가족관계증명서 및 기본증명서, 부모 신분증, 부모 또는 아이 도장)를 지참해 정읍새마을금고에 방문, 신청하면 된다.

시는 올해 많은 출생 아동들이 혜택을 받을 수 있도록 지역 내 읍·면사무소와 동 주민센터를 통해 적극적인 홍보를 추진하고 있다.

또, 정읍새마을금고는 지원금 지급을 위한 통장 개설 업무를 담당하고 있다.

김석주 이사장은 “MG 정읍새마을금고는 지역기업으로서 지역사회 환원 사업을 지속적으로 시행하기 위해 노력하고 있다”며 “이번 축하금 지원사업을 계기로 사회 공헌 활동 분야를 더욱 확장해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

유진섭 시장은 “이번 협약은 저출생 극복을 위해 민간단체가 지자체에 동참하는 최초 사례”라며 “이번 협약을 계기로 저출생 극복을 위한 지역 내 기관과 단체의 상호협력이 확대되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr