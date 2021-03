인천시, 아이 키우기 좋은 도시 조성에 2조원 투입

청년·신혼부부 공공임대주택 1764가구 공급

'인천형 산후조리원' 첫 개원 및 남성 육아활동 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 올해 약 2조원의 예산을 들여 '아이 키우기 좋은 도시, 인천' 조성에 박차를 가한다.

시는 임신·출산·양육 친화 환경 조성을 목표로 올해 147개 사업에 전년보다 18.8% 늘어난 1조 9873억원의 예산을 투입할 계획이라고 19일 밝혔다.

특히 올해는 청년 일자리 지원, 청년과 신혼부부를 위한 주거 대책, 일과 생활의 균형 문화 확산을 위한 남성 육아활동 지원 사업 등을 중점 보완했다.

우선 취업·창업 재직 청년에게는 월세를 10만원까지 지원하고, 청년과 신혼부부를 위한 공공임대주택 공급은 지난해 380가구에서 올해 1764가구로 대폭 늘린다.

또 올해 처음으로 '인천형 산후조리원' 5곳을 선정해 오는 6월 동시 개원할 예정이다. 인천형 산후조리원은 민간 산후조리원의 공공성 강화를 위해 인천시가 전국 최초로 추진하는 사업이다.

민간 산후조리원 중 감염예방, 안전관리, 산모 및 신생아 돌봄 등 서비스 질 평가를 통해 우수 산후조리원을 선정한 뒤 감염 예방과 안전 관리 장비 확충에 사용할 수 있는 비용을 최대 3000만원까지 지원한다.

부모 애착 관계 형성 교육 등 다양한 육아 교육을 시행하고, 산모 퇴실 후에는 산후 우울증 예방과 모유 수유법 교육을 위해 가정 방문 간호 서비스를 제공한다.

돌봄 서비스 분야에서는 공공성 확대에 초점을 두고 국공립·공공형·인천형 어린이집 660개, 다함께 돌봄센터 24개, 아이사랑꿈터 36개를 운영한다.

아울러 남성의 돌봄권 보장을 위해 '인천 아빠 육아천사단' 사업을 확대, 남성들이 육아 정보를 공유하고 네트워크를 형성할 수 있도록 지원한다. 남성육아휴직 활성화 제도도 마련해 함께 일하고 돌보는 사회 조성에도 힘 쓸 계획이다.

조진숙 인천시 여성가족국장은 "청년들의 결혼 기피 현상과 저출산 현상에 적극적으로 대응하고 실질적인 변화를 가져올 수 있는 정책 마련이 중요한 때"라며 "인천시는 다양한 가족 형태를 수용하고 청년들의 가치관 변화를 반영하는 정책 추진에 역점을 두겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr