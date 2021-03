조수진 "피해호소인 3인방 사퇴··· 이것으로 끝나면 안돼"

[아시아경제 이주미 기자] 조수진 국민의힘 의원은 '피해호소인 3인방' 논란에 휩싸인 더불어민주당 남인순, 진선미, 고민정 의원이 박영선 민주당 서울시장 후보 캠프에서 하차한 것에 대해 "끝이 아니다. 끝이 되어서도 절대 안 된다"고 목소리를 높였다.

조 의원은 18일 페이스북을 통해 "이번 선거는 박원순 전 서울시장 탓에 치러지는 보궐선거이기 때문에 이들의 캠프 참여 자체는 처음부터 있을 수 없는 일이었다"며 "(세 명의 캠프 하차가) 퍼붓는 소나기를 잠시 피하고 보겠다는 식이어서는 안 된다"고 주장했다.

이어 박 전 시장 성추행 사건에 대한 여당 의원들의 발언 등을 언급하며 "집권 여당의 집단적 '2차 가해'는 현재진행형"이라고 비판했다.

그는 "박 전 시장 사망 직후 민주당은 '임(박원순)의 뜻 기억하겠다'는 현수막을 서울 전역에 내걸었다. 민주당 여성 의원들은 3인방의 주도 하에 '피해호소인'이라는 해괴한 용어로 피해자를 매도하며 2차 가해를 부추겼다. 김진애 의원은 '박원순 족적 눈부시다'고 했다"며 이같이 지적했다.

이어 "권력형 성폭력과 2차 가해는 결코 용납돼선 안 된다. 이것은 여성, 여성의 인권, 사회적 약자의 문제"라며 "'피해호소인' 주도 3인방의 '캠프 이탈'은 끝이 아니다. 새로운 시작이 돼야 한다"고 강조했다.

이주미 기자 zoom_0114@asiae.co.kr