[특징주]힘 빠졌나 '따상상 벅찬' SK바이오사이언스…거래량 폭발

[아시아경제 이선애 기자] ] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 18,500 등락률 +10.95% 거래량 6,451,019 전일가 169,000 2021.03.19 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [오늘 리포트 특징주] NAVER, 해성디에스, 에스엘 외 글로벌 제약사와 ‘면역항체’ 대규모 계약!! 바이오 황제株 뒤집힌다글로벌 제약사 “면역항체” 공동제작!! 제2의 SK바이오사이언스 close 주가가 상승세를 보이고 있으나 공모가 대비 2배로 시초가가 설정된 뒤 2일 연속 상한가를 기록하는 '따상상'은 어려울 것으로 관측된다.

19일 한국거래소에 따르면 SK바이오사이언스 주가는 9시19분 현재 전일대비 7.10% 오른 18만1000원에 거래중이다. 장 초반 19만원까지 올랐다. 1만1000원(6.51%) 상승한 18만원에 거래되고 있다.

같은 시각 거래량은 500만주를 넘어섰다. 전일 하루 거래량이 87만 주에 불과했지만 이날 거래량이 대폭 늘어난 것이다. 힘이 달리는 모습을 보이면서 매도세가 집중되고 있는 것으로 풀이된다. SK바이오사이언스의 유통가능 물량은 총 주식의 11.6%, 약 890만 주 수준이다.

SK바이오사이언스는 상장 첫 날 주가는 시초가 대비 30%(3만9000원) 오른 16만9000원으로 상한가를 기록하며 거래를 마쳤다. 시초가는 공모가 6만5000원의 2배인 13만원으로 결정됐고, 바로 상한가로 치솟아 공모가 대비 160% 이상 올랐다.

시가총액은 12조 9285억원을 기록하며 코스피 시장 기준 28위에 올랐다. 상장 첫날 장 개시 2분 만에 SK바이오사이언스는 상한가를 기록하며 주가 급등으로 정적·동적 변동성완화장치(VI)가 발동되기도 했다.

SK바이오사이언스는 SK케미칼의 백신 사업부를 물적 분할해 2018년 설립됐다. 아스트라제네카와 노바백스가 개발한 코로나19 백신을 위탁생산하고 있다. 동시에 2가지 코로나19 백신후보물질(GBP510·NBP2001) 개발에도 속도를 내고 있다. 이외에도 독감이나 대상포진, 수두 백신 등을 개발·판매 중이다.

이혜린 KTB 투자증권 제약·바이오 연구원은 "SK바이오사이언스는 코로나19 이후 국내 백신 선두 메이커로 확실한 자리매김을 했다"며 "글로벌 백신 메이커들과의 사업 기회가 크게 확대된 점 또한 밸류에이션 상승 요인으로 작용할 것"이라고 판단했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr