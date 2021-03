마켓컬리, 3년간 떡볶이 판매량 연 430%↑…유명맛집 RMR 다수

3년 전 대비 47배 이상 늘어나

오프라인 유명 맛집 떡볶이 RMR, 판매량 상위 10개 중 7개

춘천 국물 닭갈비 떡볶이, 곱창 떡볶이 전골 등 이색 떡볶이도 인기



[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 지난 3년간 떡볶이 판매량이 연평균 430%씩 증가했다고 19일 밝혔다.

마켓컬리는 올해 1월부터 3월17일까지 떡볶이 판매량을 분석한 후 최근 3년 동기간 판매량을 비교한 결과 연평균 430%씩 늘어났다고 밝혔다. 2018년 동기간과 판매량을 비교하면 47배 이상 증가했다는 설명이다. 마켓컬리가 판매하는 떡볶이 상품 수는 2018년 15개에서 현재 40개 이상으로 늘었다.

마켓컬리는 떡볶이의 인기가 매년 꾸준히 높아진 배경으로 연령·성별 구분 없는 선호도와 어렵지 않은 조리 과정을 꼽았다. 떡볶이는 개인 취향에 맞는 재료를 더할 경우 다채로운 맛을 내고, 간단한 간식부터 푸짐한 요리까지 활용할 수 있는 폭이 넓다는 점도 작용했다고 봤다. 최근에는 오프라인 유명 맛집의 떡볶이를 담아낸 레스토랑간편식(RMR) 제품이 다양하게 출시돼 판매량 증가에 한 몫을 하고 있다.

올 1월부터 3월17일까지 마켓컬리의 떡볶이 판매량 순위를 보면 상위 10개 제품 중 RMR 제품이 7개를 차지했다. 성수동 유명 떡볶이 가게 금미옥의 '쌀 떡볶이'는 지난해 12월 첫선을 보이자마자 떡볶이 월 판매량 순위 3위에 이름을 올렸고, 올들어 1위로 뛰어올랐다. 홍대 맛집으로 이름을 알리기 시작한 미미네 떡볶이, 미로식당 떡볶이와 분식류 프랜차이즈 브랜드 석관동 떡볶이, 스쿨푸드 등도 뒤를 이었다.

이색적인 맛을 즐길 수 있는 떡볶이도 인기다. 춘천 국물 닭갈비 떡볶이는 닭갈비, 고구마, 양배추 등에 밀떡을 더한 제품으로, 닭갈비와 떡볶이의 조화가 인기를 끌며 2021년 판매량 2위를 기록 중이다. 고추기름에 조려낸 기름 떡볶이, 곤약 특유의 식감을 살린 떡볶이용 곤약, 어묵을 얇은 면처럼 길게 뽑아낸 짜장 오당볶이 등도 이색 떡볶이로 인기를 끌고 있다. 올들어서는 곱창과 우삼겹, 우동면을 함께 담은 곱창 떡볶이 전골, 밀떡을 국수처럼 길에 뽑아낸 가락 떡볶이, 요리 초보자를 위해 재료를 모두 넣고 그대로 끓이기만 하면 되는 전골 떡볶이 등이 출시되기도 했다.

