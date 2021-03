캐롯손보, KB국민카드 리브메이트서 폰케어 액정안심보험 판매

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 KB국민카드가 운영하는 마이데이터 종합자산관리 서비스 애플리케이션 '리브메이트'를 통해 캐롯 폰케어 액정안심보험을 판매한다고 20일 밝혔다.

캐롯 폰케어 액정안심보험은 파손 빈도가 높은 휴대폰 액정파손 부문에 대한 보장을 제공하는 상품이다. 인공지능(AI) 영상인식 기술을 적용한 비대면 가입 프로세스를 도입했으며, 국내 최초로 중고 핸드폰도 가입이 가능하다.

리브메이트 앱에서 보험에 가입하면 연간 납입보험료의 약 10%의 금액을 포인트리 쿠폰으로 지급한다. 포인트는 네이버페이 등으로 전환이 가능하다.

캐롯손보 관계자는 "작은 사고에 대한 대비야말로 개인 자산관리의 시작"이라며 "캐롯의 합리적인 생활보험 서비스의 고객접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

