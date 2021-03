세종텔레콤 알뜰폰 당일배송…월5500원 무약정 요금제 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] 세종텔레콤은 알뜰폰 브랜드 스노우맨이 당일배송 서비스를 19일부터 진행한다고 밝혔다.

이에 따라 스노우맨 고객은 유심 요금제(단말기)가입 신청부터 수령까지 모든 과정을 당일 3시간 내에 제공 받을 수 있다. 서비스 지역은 서울 전 지역과 경기 일부 (고양, 과천, 성남, 안양) 등 한정적으로 우선 시행한다.

이용 방법은 간단하다. 스노우맨 홈페이지(www.snowman.co.kr) 접속 후 구매코자 하는 유심 요금제 및 단말기를 신청하고, 해피콜 수신 시 ‘당일배송’을 요청하면 된다. 단, 평일 오후 3시까지 해피콜 완료 건에 한 해 당일 배송이 진행된다.

스노우맨은 당일배송 서비스 론칭을 기념해 5000여원으로 데이터를 무제한 즐길 수 있는 ‘데이터+’ 등 무약정 요금제 6종을 선보인다. 이들 요금제는 유심가입 상품으로, ‘MZ세대’들의 최근 소비 동향에 착안했다. 통신 요금 등 생활비는 줄이고, 남은 자투리 돈으로 재테크 계획을 세우는 MZ세대를 위해 ‘무제한 무약정’ 콘셉트로, 국내 최저 요금제를 앞 세웠다.

‘데이터+’의 월 이용료는 5500원으로, 음성 50분, 문자 50건, 그리고 데이터를 무제한(400Kbps)으로 즐길 수 있다.

이외에도 ‘데이터 3.5GB(월 1만2100원/ 음성 150분, 문자 150건, 데이터 3.5GB)’, ’데이터 4.5GB(월 1만4300원/음성 150분, 문자 150건, 데이터 4.5GB)’, ‘데이터 6.5GB(월 1만7600원/ 음성 150분, 문자 150건, 데이터 6.5GB)’ 등의 요금제가 있다. 가입은 스노우맨 공식 홈페이지와 알뜰폰 허브 사이트에서 가능하다.

백민협 세종텔레콤 이사는 “시간 단위 배송은 휴대폰 분실, 고장 등의 이유로 통화 연결에 불편함을 겪고 있는 고객에게 희소식”이라면서 “또한 (당일 개통이 가능한)오프라인 매장이 부족한 스노우맨에게는 고객 접점을 강화하는 또 다른 편의 서비스가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

