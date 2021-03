서울시 보건환경연구원, 시민 소통 캐릭터 6종 개발

서울시정 인턴으로 참여한 산업디자인 전공 대학생이 아이디어 내고 직접 제작

[아시아경제 임철영 기자] 서울시보건환경연구원이 온?오프라인에서 보건환경 시민 소통을 담당할 앙증맞은 캐릭터를 개발했다.

19일 연구원은 보건환경 캐릭터 가족은 연구원 대표 소통 담당 ‘보환이’, 질병 분야 ‘가디’, 대기환경 분야 ‘루미’, 식품안전 분야 ‘푸디’, 물환경 분야 ‘아리’, 의약품 분야 ‘메디’ 총 6종을 개발했다고 밝혔다.

이번 캐릭터 개발은 지난 겨울방학 서울시정 인턴으로 참여한 산업디자인 전공 대학생이 아이디어를 내고, 직접 디자인했다. 캐릭터를 개발한 신다빈(숙명여자대학교 4학년)씨는 인턴기간 동안 캐릭터 개발을 포함한 뛰어난 성과로 우수인턴으로 선발돼 시장표창을 받았다.

캐릭터의 이름도 지난 2월 공모를 통해 시민과 시공무원의 참여로 지었다. 연구원은 유튜브, 페이스북, 뉴스레터 등 소셜미디어와 온라인상에서 시민과 친근한 소통을 위해 보건환경 캐릭터를 적극 활용하고 발전시킬 계획이다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 “코로나19와 미세먼지 등 보건환경 정보와 소통은 이미 우리 생활에 필수가 됐다”면서 “대학생 인턴의 손에서 탄생한 캐릭터들이 시민들에게 친근하게 다가가 눈높이에 맞는 보건환경 소통을 도와줄 것으로 기대한다”고 말했다.

