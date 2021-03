[아시아경제 정동훈 기자] 중국이 미중 고위급 회담을 앞두고 미국과 논의할 수 있는 모든 의제를 테이블에 올릴 것이라고 밝혔다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 18일 정례브리핑에서 "중국은 관련 문제에 대해 우리 입장과 우려를 표명할 것"이라면서 이같이 말했다. 미국과 중국은 알래스카 앵커리지에서 18∼19일 양일간 미중 고위급 회담을 연다.

미국은 홍콩 민주화 탄압을 이유로 중국과 홍콩 관리 24명에게 최근 금융 제재를 가했다. 또한 일본과 한국에서 미일, 한미 외교·국방 장관 회담을 잇달아 열면서 중국을 압박했다.

이와 관련 자오 대변인은 "중국은 주권과 안보, 발전이익 문제에서는 협상하거나 양보할 여지가 없다"면서 "핵심 이익을 수호한다는 결심과 의지는 확고부동하다"고 말했다.

