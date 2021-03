서울시, 재난현장서 민간 손실 23건 보상…소방활동 방해 59건은 검찰 송치

재난현장에서 민간 손실, 조례에 따라 보상

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부기 지난해 재난·사고 현장대응 과정에서 민간자원을 활용하거나 민간손실이 발생한 경우 등 23건에 대한 보상을 완료했다고 19일 밝혔다.

서울시는 2018년 전국 소방기관 중 최초로 현장민원전담팀을 설치하여 재난대응활동에 제공된 인적·물적 민간자원에 대한 지원 및 보상을 추진해 왔다.

지원·보상 제도는 화재 등 재난 상황에서 피해저감을 위해 협조한 시민을 지원하기 위해 ‘소방활동 손실보상에 관한 조례’ 및 ‘재난현장 민간자원 활용 및 지원에 관한 조례’를 근거로 하고 있다. 이에 지난해 재난현장 등에서 발생한 민간자원 활용 12건, 손실보상 11건 등 23건을 보상했고 총 보상액은 1200만 원이다.

민간자원 활용 보상은 중장비 동원 등 물적 자원에 대한 보상 뿐 만 아니라 구조활동에 나선 시민에 대한 지원도 포함됐다. 대표적인 사례로 지난해 3월 6일 한강에서 극단적인 선택을 하려던 여성의 구조에 참여한 시민이 구조과정에서 입은 부상에 대한 치료비를 지원했다. 또한 보건복지부가 인정하는 의사상자로 지정되도록 적극 지원하였고 실제로 해당 시민은 9등급 의사상자로 선정됐다.

손실보상은 정당한 소방활동으로 인해 시민에게 피해를 입힌 경우로 서울시 소방활동 손실보상심의위원회의 심의를 거쳐 지급한다. 총 48건이 접수돼 이 중 11건에 총 400만 원을 보상했다. 주요 보상 사례는 화재시 이웃 거주자 주택 현관문 강제개방 및 고드름 안전조치 시 주변 차량 파손 등이다.

한편 서울시는 119광역수사대를 시범운영 해 소방활동 방해 수사, 소방차 교통사고 법무 지원 등을 담당해 소방공무원이 현장활동에 집중할 수 있도록 하고 있다. 한편 지난해 발생한 구급대원 폭행 등 소방활동 방해사건 78건을 수사해 59건을 검찰로 송치했다. 소방차 긴급출동 과정 중 발생한 교통사고 법무지원은 319건이었다.

최태영 서울소방재난본부장은 “그동안 재난현장에서 적극적 소방안전서비스가 이루어질 수 있도록 소방활동 지원 직무의 전문성을 강화해 왔다”며 “이를 통해 한층 더 시민 곁으로 다가가는 서울소방이 되겠다”고 전했다.

