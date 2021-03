광주교육청 ‘안심콜’ 출입관리 서비스 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 방문자를 대상으로 ‘안심콜(Call) 출입관리서비스’를 실시한다고 18일 밝혔다.

안심콜(Call) 출입관리서비스는 수기명부 작성으로 인한 개인정보 유출이 사회적 문제로 부각되고 있고, QR코드 사용에 어려움을 느끼는 어르신 등 디지털 취약계층을 위해 기존 출입관리 방식을 개선한 서비스다.

지난 17일부터 실시된 이 출입관리서비스는 민원인 등 시민들의 편의와 요구를 최우선으로 고려했다는 게 시교육청 설명이다.

이 출입관리서비스는 시설별 고유번호를 부여받아 운영된다.

시교육청을 방문하는 시민들이 해당 10자리 고유번호로 전화를 걸면, 전화번호 및 출입시간이 자동 저장된다.

기록된 정보는 4주 후 자동 삭제되며 통화료는 시교육청에서 전액 부담한다.

김추근 시교육청 총무과장은 “안심콜 출입관리서비스를 통해 수기출입명부 작성의 번거로움 및 허위 전화번호 작성 등 우려가 줄고, 코로나19 확진자 발생 시 신속한 역학조사를 실시할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

