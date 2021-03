고민정, 박영선 캠프 대변인직 사퇴… ‘피해호소인’ 지칭 사과

[아시아경제 구은모 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 18일 “피해자에 고통을 안겨드린 점 사과드린다”며 박영선 민주당 서울시장 후보 캠프 대변인직 사퇴 의사를 밝혔다.

고 의원은 이날 페이스북에 “피해자의 일상이 회복될 수 있기를, 이 괴로운 날들 속에서 벗어날 수 있기를 간절히 바라며 직접 만나뵙고 진실한 마음 전할 수 있기를 바란다”며 이같이 말했다.

이어 "어떻게 해야 피해자의 아픔을 치유해 드릴 수 있을까 지난 몇 개월 동안 끊임없이 고민해 왔다. 한 사람의 여성으로서, 여성 정치인으로서, 엄마로서 함께 보듬어야 할 아픔을 어떻게 위로할 수 있을까 고민하며 숱한 날들을 지내왔다"며 "어떤 시점에, 어떤 방식으로 미안함을 전해야 할까 늘 전전긍긍했다"고 밝혔다.

앞서 고 의원은 고 박원순 전 서울시장 성추행 사건과 관련해 피해자를 ‘피해호소인’ 등으로 지칭했다. 성추행 피해자는 전날 기자회견에서 고 의원과 함께 남인순·진선미 의원을 언급하며 “저를 피해호소인이라고 명명했던 의원들이 직접 저에게 사과하도록 박영선 후보님께서 따끔하게 혼내주셨으면 좋겠다”며 당 차원의 징계를 요구한 바 있다.

