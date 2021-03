광진구 ‘청소년 재능나눔 봉사단’ 모집

영상 제작 및 예체능 분야에 재능 있는 청소년 대상 11월까지 상시 모집... 코로나19로 지친 구민들 위한 비대면 공연 영상 제작 참여

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 영상 제작 및 예체능 분야에 재능이 있는 청소년을 대상으로 ‘청소년 재능나눔 봉사단’을 모집한다.

이번 봉사단은 청소년들이 가진 재능을 활용하는 봉사활동 기회를 제공함으로써 자기주도적인 봉사문화를 확산시키기 위해 마련됐다.

모집대상은 광진구 내 중·고등학교 및 대학교에 재학 중인 학생으로, 모집분야는 ▲영상 촬영 및 제작이 가능한 ‘프로듀서 광’ ▲음악, 댄스 등 예체능 활동이 가능한 ‘아티스트 진’ 2개 분야다.

봉사단에 참여하는 학생들은 먼저 자원봉사 기본교육을 이수한 뒤 코로나19로 지친 구민들을 위해 음악, 댄스 등 공연을 준비하고 이를 영상으로 제작하는 비대면 봉사활동에 참여하게 된다.

참가 신청은 오는 11월까지 상시 가능, 광진구 자원봉사센터 또는 1365자원봉사포털 홈페이지에 게재돼 있는 참가신청서를 작성하여 담당자 이메일로 제출하면 된다.

자세한 사항은 구청 홈페이지 내 안내문을 참고하거나 광진구 자원봉사센터로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “이번 재능나눔 봉사단은 청소년들의 재능을 마음껏 펼칠 수 있는 기회를 제공함과 동시에 코로나19로 제한된 일상을 보내고 있는 구민들에게 희망을 전달하기 위해 마련됐다”며 “다양한 재능을 가진 청소년들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

