도쿄올림픽서 '여성 비하' 또…개폐회식 책임자, 인기 탤런트에 "돼지"

158㎝, 107㎏ 와타나베를 돼지로 비하

[아시아경제 김봉주 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 어려움에 처한 2020도쿄올림픽·패럴림픽에 악재가 연달아 터졌다.

모리 요시로 대회 조직위원장(회장)이 여성 멸시 발언 논란 끝에 지난달 12일 사임했는데, 한 달여 만에 전체 개·폐회식 총괄 책임자까지 여성 외모를 비하한 사실이 알려져 결국 사임하면서 행사 진행에 차질이 예상된다.

일본 주간지 '슈칸분슌'은 17일 2020도쿄올림픽·패럴림픽 개·폐회식 총괄책임자인 사사키 히로시(66) 크리에이티브 디렉터가 여성 탤런트의 외모를 모욕했다고 보도했다.

사사키 디렉터는 패럴림픽을 담당하던 지난해 3월, 일본 인기 탤런트인 와타나베 나오미(33)의 외모를 돼지로 비하하는 내용의 개회식 연출안을 메신저를 통해 담당 팀원들과 공유한 것으로 전해졌다.

와타나베는 158㎝의 키에 체중 107㎏으로 살집이 있는 편으로, 소속사 웹사이트에는 취미가 '먹는 일'이라고 소개돼 있다. 일본인 아버지와 대만 출신 엄마를 둔 와타나베는 진행자, 배우, 가수, 개그우먼으로도 활약하고 있다.

사사키 디렉터는 일본에서 인기가 높은 와타나베의 신체 특징 때문에 영어로 돼지를 의미하는 '피그'(Pig)와 올림픽의 '핏구'(피구의 일본어 발음)를 연계해 그가 돼지로 분장해 우스꽝스럽게 연기하게 하는 아이디어를 행사 연출 계획으로 제안했다고 전해졌다. 이 계획안은 팀원들 사이에서 비판의 목소리가 커지면서 폐기됐다.

사사키 디렉터는 슈칸분슌의 보도로 인터넷 공간을 중심으로 자신을 비난하는 여론이 높아지자, 18일 새벽 "개회식 아이디어를 주고받는 과정에서 내 생각과 발언 내용에 매우 부적절한 표현이 있었다"는 취지의 사죄문을 내놓고 하시모토 세이코(橋本聖子) 조직위 회장에게 사의를 전했다고 밝혔다.

이에 따라 모리 전 회장이 여성 멸시 발언으로 사임한 상황에서 조직위는 올림픽 개막을 4개월여 앞두고 개·폐회식 총괄 책임자까지 교체하는 이례적인 사태를 맞게 됐다.

패럴림픽을 담당하던 사사키 디렉터는 코로나19 여파로 올림픽 개·폐회식 행사가 크게 축소되면서 작년 12월 기존 연출팀이 해산한 뒤 올림픽과 패럴림픽의 총괄 디렉터를 맡았다.

일본 최대 광고회사 덴쓰 출신인 그는 2016년 리우데자네이루올림픽 폐막식 때의 오륜기 인수 행사에서 아베 신조 당시 총리가 일본 인기 게임 캐릭터인 '슈퍼 마리오 브라더스'의 마리오로 분장해 깜짝 등장하게 하는 연출을 시도했다.

일본 언론은 하시모토 신임 조직위 회장이 도쿄 올림픽을 통해 다양성과 조화를 구체화하겠다는 목표 하에 새 출발한 지 얼마 되지 않은 상황에서 터진 이번 사태가 도쿄 올림픽에 또다시 찬물을 끼얹었다고 보도했다.

앞서 모리 전 회장은 지난달3일 열린 일본올림픽위원회(JOC) 임시 평의원회에서 "여성이 많은 이사회는 (회의 진행에) 시간이 걸린다"라고 발언한 뒤 성평등을 지향하는 올림픽 이념을 훼손했다는 비판을 받고 9일 만에 물러났다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr