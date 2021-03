KB證, 민병현 前 금감원 부원장보 신임 상근감사위원에 선임

[아시아경제 이민우 기자] KB증권은 대고객 신뢰 강화와 내부 통제 절차 개선을 위해 민병헌 전 금융감독원 부원장보를 신임 상근감사위원으로 선임했다.

KB증권은 이 같은 감사위원 선임을 단행했다고 18일 밝혔다. 금융소비자보호법 시행이 예고되는 등 소비자보호에 대한 중요성이 강조되고 있는 가운데 컴플라이언스 및 내부통제 관련 절차를 강화하기 위해 상근감사위원 체제로 전환했다는 설명이다.

KB증권 관계자는 "감사위원회가 있음에도 상근감사위원을 선임하려는 이유는 업무효율성 때문"이라며 "상근감사 형태는 감사총괄 집행임원처럼 정보접근성이 뛰어나 업무 파악에 유리하면서도 등기임원으로서 경영에 필요한 의사결정의 대부분을 동시에 참여할 수 있어 선제적인 관리 및 대응이 가능하다"고 설명했다.

민병현 상근감사위원은 금융감독원에서 30여년간 근무하며 다양한 경험을 쌓았다. 특히 금감원 금융투자부문 부원장보 출신으로 증권사 및 자산운용사 감독과 검사 관련분야에서 뛰어난 전문성을 보유했다. 국제제무분석사(CFA), 미국 공인회계사(AICPA), 국제재무위험관리사(FRM) 등 금융관련 전문자격증을 다수 보유하고 있어 단순한 감사업무를 넘어 증권업 전반을 이해하고 있다는 평가다.

