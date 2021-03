외제차 훔치고 "조수석에 강아지 찾아가라" 전화한 20대 검거

[아시아경제 김영은 기자] 대낮에 주인이 잠시 세워둔 외제차를 훔쳐 무면허 음주운전을 한 20대 여성이 "차 안에 있는 강아지를 찾아가라"라며 차주에게 연락했다가 경찰에 붙잡혔다.

18일 광주 서부경찰서는 훔친 차를 면허 없이 음주 운전한 혐의(절도·도로교통법 위반)로 20대 여성 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 씨는 17일 낮 12시 30분경 광주 서구 화정동 한 중학교 인근 도로에 정차 중이던 BMW 차량을 훔쳐 남구 주월동 자택까지 3.4㎞가량을 운전한 혐의를 받는다.

조사 결과 A 씨는 차주가 음식을 사기 위해 차량 시동을 걸어놓은 채 잠시 자리를 비운 틈에 범행을 저지른 것으로 드러났다.

하지만 범행 직후 A 씨는 조수석에 앉아 있던 차주의 강아지가 계속 짖자 피해 차주에게 전화를 걸어 "강아지를 찾아가라"라며 자신의 위치를 알렸고, 경찰은 이를 토대로 A 씨를 검거했다.

A 씨는 과거 운전면허를 취득했다가 1차례 취소된 뒤 재취득하지 않아 운전면허가 없는 상태였고, 검거 당시 혈중알코올농도는 0.048%로 운전면허 정지 수치인 것으로 알려졌다.

A 씨는 경찰 조사에서 "우울증 약을 처방받아 복용 중"이라고 진술한 것으로 알려졌으며, 경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr