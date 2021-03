기재부, 美FOMC 결과 예의주시…"시장 변동성 배제할 수 없어"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 미국 연방준비제도(Fed)가 2023년까지 '제로금리' 기조 유지를 시사했지만 기획재정부는 18일 "코로나19가 지속되는 가운데 실제 경제지표 및 정책 등에 따라 시장 변동성이 지속될 가능성을 배제할 수 없다"고 밝혔다.

김용범 기재부 1차관은 미 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 3월 정례회의 결과와 관련해 이날 오전 7시30분 정부서울청사에서 거시경제금융 부서 관계자를 소집하고 "경계심을 갖고 시장 동향을 면밀히 모니터링하라"며 이같이 말했다. 특히 "국채 시장에서 수급 부담과 맞물려 변동성이 확대되지 않도록 시장 안전에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

기재부가 FOMC 회의 결과에 대해 즉각 회의를 소집해 그 결과를 공개한 것은 그만큼 이번 FOMC 회의에 대한 시장의 관심이 높은 상황을 고려한 것으로 풀이된다.

실제 최근 시장에서 인플레이션에 대한 우려가 제기되면서 10년물 국채를 중심으로 금리가 상승 추이를 보였다. 아울러 나스닥 시장에서 기술주, 성장주 등을 중심으로 증시 조정도 이뤄졌다. 국내 금융시장에도 국채금리 상승 및 코스피 조정 등 영향이 있었다. 앞서 김 차관도 공식 석상에서 인플레이션에 대한 우려를 여러 차례 언급하기도 했다.

이날 연준이 기준금리를 0~0.25%로 동결하고, 양적완화 규모(월 1200억달러)를 유지하겠다고 밝혔지만 시장에서는 여전히 자산매입 규모 축소(테이퍼링) 및 금리인상 시점에 대한 의구심이 남는 상황이다.

기재부는 앞으로도 거시경제금융회의 등을 통해 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 국제금융센터 등 관계기관과 국내외 경제ㆍ금융상황과 대응방안을 면밀히 점검해 나가겠다고 밝혔다.

