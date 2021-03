"일하는 방식도 스마트하게" LG이노텍, 첫 거점 오피스 개설

[아시아경제 우수연 기자]LG이노텍이 거점 오피스를 개설하고 인공지능(AI) 챗봇 서비스를 도입하는 등 스마트 업무 환경 구축에 박차를 가하고 있다. 코로나19로 촉발된 뉴노멀 시대에 빠르게 적응하고 글로벌 선두 업체로 도약하기 위해서다.

LG이노텍은 최근 서울시 중구 연세 세브란스 빌딩에 첫 거점 오피스를 개설했다고 18일 밝혔다. 거점 오피스는 기존 사업장 외에 임직원들이 근무할 수 있도록 별도로 운영하는 사무실이다. 일부 통신, 유통, IT업계에서 운영하고 있으나 제조업 기반의 회사에서 도입한 것은 이례적인 일이다.

이와 함께 LG이노텍은 업무 편의성 및 처리 속도를 높이기 위해 사내 AI 챗봇 시스템도 새롭게 오픈했다. 뿐만 아니라 온택트(온라인 대면) 마케팅 활동을 비롯해 인재채용, 임금 및 단체 협약을 온라인으로 실시하는 등 스마트한 업무 방식 전환에 속도를 내고 있다.

거점 오피스는 출퇴근 및 출장으로 인한 이동시간을 줄이고 업무 몰입도와 효율성을 높이기 위해 마련됐다. 위치도 KTX, 지하철, 공항 등 교통 접근성이 좋은 서울역 주변으로 선정했다. LG이노텍은 지난해 초부터 스마트폰이나 PC로 언제 어디서나 회의가 가능한 모바일 화상회의 시스템 '웹엑스', 메신저 기반의 공동 작업 도구인 '팀즈' 등을 구축하고 재택근무를 확대해왔다.

그밖에도 고객사 미팅, 인재채용, 사내행사, 교육 등을 온택트 방식으로 적극 추진하고 있으며, 국내 고객과의 최고 임원진 회의 및 글로벌 고객사와 화상회의를 도입하고 신규 직원 면접도 화상으로 진행하고 있다. 지난해 4월에는 노동조합과 임단협 체결 조인식도 본사와 지방 사업장을 연결해 화상으로 진행했으며, 임직원 직무 교육이나 사내 세미나도 온라인 컨퍼런스 방식으로 운영하고 있다.

이같은 스마트 업무 환경 구축에는 정철동 LG이노텍 사장의 강력한 의지가 반영된 것으로 전해진다. 정 사장은 2018년 말 부임 이후 유연근로제 확대, 디지털 업무 시스템 업그레이드 등 스마트 업무 환경 구축을 통한 일하는 방식의 혁신을 강조해왔다.

정 사장은 "뉴노멀 시대에는 임직원들이 '자율과 책임' 아래 개인별 최적화된 업무 환경에서 자유롭게 일하며 성장할 수 있어야 한다"며 "스마트하고 유연한 업무 환경을 구축해 임직원들과 함께 글로벌 No.1 소재·부품 기업을 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr