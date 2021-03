뚜레쥬르와 교촌의 만남…CJ푸드빌 "고로케 열풍 이끌겠다"

[아시아경제 이승진 기자] CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르가 교촌치킨과 이색 협업으로 고로케 등 신제품을 출시한다고 18일 밝혔다.

뚜레쥬르가 교촌과 함께 선보이는 신제품은 '교촌 오리지날 고로케', '교촌 레드 고로케', '교촌 愛 간장 치킨 롤', '레드 살살 치킨덕', '치킨바삭 샐러드' 등이다.

핵심 제품인 ‘교촌 오리지널 고로케’와 ‘교촌 레드 고로케’는 교촌치킨의 대표 제품인 교촌시리즈와 레드시리즈를 고로케가 고스란히 품은 맛이다. 뚜레쥬르 내부 시식 품평회에서 “닭 한 마리를 먹는 것 같다”는 소감이 주류를 이룰 정도로 맛 평가에서 뛰어난 점수를 받았다.

뚜레쥬르는 교촌치킨의 시그니처 메뉴인 교촌시리즈, 레드시리즈의 비법 소스와 고로케 안을 풍성하게 채운 닭고기, 바삭한 쌀가루 토핑이 절묘한 조화를 이뤄 식사대용으로 제격이라고 설명했다. 뚜레쥬르 교촌 고로케는 각각 두 개씩 포함된 ‘교촌 반반 고로케 세트’로 뚜레쥬르 매장과 배달 플랫폼에서 구입할 수 있다.

이 밖에 ‘레드살살 치킨덕’은 쌀가루 토핑으로 바삭하게 구운 빵 속에 치킨과 레드소스를 듬뿍 넣은 샌드위치형 제품이다. ‘교촌 愛 간장 치킨롤’은 토르티야에 치킨과 치즈, 오리지널 소스를 넣어 돌돌 말아 바삭하게 구웠다. ‘치킨 바삭 샐러드’는 신선한 채소에 치킨을 더했다.

출시를 기념해 ‘고로케, 이로케 먹어봐!’ 이벤트도 진행한다. 카레 부부로 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끈 개그맨 김재우가 19일 뚜레쥬르 인스타그램에 먹빵 챌린지 영상을 올리는 것을 시작으로, 소비자들이 교촌 고로케를 즐기는 다양한 방법을 영상으로 찍어 참여할 수 있다. 이벤트 응모 기간은 오는 28일까지이며, 추첨을 통해 1등에게 현금 100만원 등 경품을 증정한다.

뚜레쥬르 관계자는 "많은 분들이 즐겨온 고로케에 새 지평을 마련할 제품"이라며 "지속적으로 ‘건강하고 맛있는 빵’ 그리고 이색 협업 제품으로 뚜레쥬르를 자주 찾는 고객에게 즐거움을 선사하는 브랜드가 되겠다"고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr