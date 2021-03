[클릭 e종목]"동원F&B, 온라인 사업 강화로 실적 상승 기대"

하나금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 18일 동원F&B에 대해 올해 온라인 사업 강화가 성공적으로 이뤄질 경우 매출이 예상보다 크게 늘어날 것으로 내다봤다. 투자의견은 매수, 목표주가는 28만원으로 유지했다.

1분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 6.5%, 7.1% 늘어난 8349억원, 391억원으로 전망된다. 설날 선물 세트 반영 시점 차이를 감안했을 때 시장 기대치를 충분히 충족할 것으로 판단된다.

가공식품 매출액은 설날 선물 세트 매출을 반영해 전년 대비 6% 증가할 것으로 추정된다. 사회적 거리두기가 진행 중인 만큼 HMR과 캔햄 수요도 견조할 것으로 예상된다.

1분기 참치 투입 어가는 지난해와 비슷한 1300달러로 원가 부담은 제한적일 것으로 전망된다. 식품 부문은 수익성이 전년 대비 개선될 것으로 예측된다. 심은주 하나금융투자 연구원은 “동원홈푸드는 실적에 대해 보수적으로 가정했다”며 “동원팜스는 저수익 거래처 스크랩에 기인해 전년 대비 소폭 증익할 것으로 예상된다”고 설명했다.

동원사업부는 온라인 조직 통합운영으로 중장기 시너지를 극대화해 나갈 방침이다. 최근 동원그룹은 온라인 채널 강화를 위해 ‘동원몰(동원F&B 온라인 사업부), 더반찬(동원홈푸드 HMR 사업부), 금천미트(동원홈푸드 금천 사업부)’를 동원홈푸드 온라인 사업부로 통폐합하기로 공시했다. 심 연구원은 “지난해 동원 F&B의 온라인 채널 매출 비중은 8%로 추산되는데 전년 대비 30% 이상 성장한 것으로 파악된다”며 “올해는 10%를 상회할 것으로 예상돼 매출 성장세를 이어나갈 것”이라고 전했다.

올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조3906억원, 1270억원으로 전년 대비 7%, 9.2% 성장할 것으로 관측된다. 온라인 강화가 이뤄질 경우 매출 성장률은 더 커질 것으로 예측된다. 심은주 연구원은 “단기적으로 1분기 실적도 시장 기대치에 충족할 것”이라며 “현재 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER) 8배에 거래 중이며 매력적인 밸류에이션”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr