[신간안내] '더 베스트 커리어' 外

◆더 베스트 커리어= 첫 직장이 평생 가는 시대는 지났다. 그런데 이건 너무 비효율 아닌가. 자신에게 가장 최적화 된 직장을 구해 꾸준히 일하는 방법은 없을까. 저자는 적합한 직업 선택의 테크닉과 지혜와 노하우를 5가지 단계로 체계화했다. 자신의 평생을 좌우할 최적의 직장 찾는법을 알려준다.(스즈키 유 지음/이수형 옮김/올댓북스)

◆천재, 빛나거나 미쳤거나= 천재의 전형은 무엇일까. 천재라고 하면 사람들은 대체로 화려한 성공과 축복, 부와 비범한 창조성을 떠올린다. 하지만 실제 천재들은 적잖은 고독과 고통, 우울증, 광기, 자폐증을 앓았다. 이 책은 천재들의 삶을 들여다보면서 우리가 배울점에 대해 알려준다.(신성권 지음/팬덤북스)

◆귀촌 후에 비로소 삶이 보였다= 도시에서 안정된 직장생활을 하다 40대 중반에 귀촌해 제2의 인생을 사는 한 장년 남자의 이야기를 담았다. 귀촌 판타지의 허구를 고백하면서도 진정 주체적인 삶의 매력을 자랑한다. 귀촌을 꿈꾸는 사람을 위한 지침서.(윤용진 지음/W미디어)

