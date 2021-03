한진 "2025년까지 매출 3조5000억원 달성"…중장기 경영전략 발표

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 44,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 33,077 전일가 44,050 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 한진, 200억원 규모 자사주 매입…주주가치 제고'3%룰' 첫 주총…경영권 분쟁 현실화[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 이 오는 2025년까지 매출 3조5000억원을 달성을 목표로 하는 중장기 경영전략을 발표했다.

한진은 17일 창립 80주년인 2025년까지 택배, 물류, 글로벌 사업을 강화해 매출 3조5000억원, 영업이익 1750억원, 영업이익률 5%를 달성한다는 목표를 제시했다. 이는 지난해 매출 대비 연평균 9.6%, 영업이익은 1.7배 증가한 수치다.

한진은 이를 위해 ▲미래 생활택배 시장 선도 ▲고객 맞춤형 종합 물류 솔루션 제공 ▲글로벌 공급망관리 역량 확보를 통해 기업가치를 극대화시켜 나간다는 구상이다.

수익성 개선을 위해 사업경쟁력이 낮은 사업을 매각 및 통폐합 등으로 축소하고, 저활용자산 매각을 통한 중장기 투자재원 마련할 방침이다. 수익성 제고 및 집중 투자, 육성을 통해 자체 경쟁력을 강화한다.

지배구조 확립 및 기업가치 제고를 위해서는 지배구조 및 조직문화 개선, 경영투명성 강화, 주주가치를 제고하는 등 사회적 책임을 성실히 이행한다는 구상이다.

지속가능경영과 새로운 가치 창출을 위해 12대 중점 추진과제로는 현금 흐름 중심 사업 운영 등을 통한 펀더멘털 강화, 신용 등급 상향 등 재무 건전성 강화, IT시스템 업그레이드를 통한 스마트 비즈니스 환경 등을 구성한다는 계획이다.

특히, 한진이 보유한 물류역량으로 사회구성원과 상생협력하고 수익을 창출하는 공유가치창출(CSV)을 지속한다. 신사업 발굴, 한진 오픈 이노베이션 허브 운영 등을 통해 미래 성장 경쟁력을 확보한다.

택배사업은 전략고객 밸류체인 확대 및 신규 거래처 확보와 ‘원클릭’ 등 플랫폼 비지니스 강화, 택배시스템 모더나이제이션 등 IT 시스템 기반 운영 역량을 강화하여 시장점유율 2위를 견고히 유지한다.

물류사업은 부산·인천신항 터미널 인프라를 확충하여 글로벌 해운 얼라이언스 물량을 안정적으로 확보한다. 또한 친환경 및 성장 산업과 관련된 육상운송 신시장 개척 등 신성장동력을 마련하고 전국 물류 인프라를 활용하여 포트 앤 딜리버리, 풀필먼트 등 종합물류서비스를 강화하여 서비스 차별화에 나선다.

글로벌사업은 신규 개장한 인천공항 GDC를 활용해 글로벌 이커머스와 제조업체 물량을 확대하고, 그룹사와의 협업 강화를 통해 포워딩, 국제특송, 항공사 판매 대리점(GSA), 항공 연계 화물운송 서비스(RFS) 경쟁력을 한층 강화한다. 이와 함께 동남아지역 거점 추가 진출 등 글로벌 네트워크를 확충하여 글로벌 공급망관리 역량을 높여 나간다는 방침이다.

중장기 목표 달성 위해 6500억원 규모 투자

한진은 중장기 목표 달성을 위해 2025년까지 총 6480억원 규모의 중장기 투자계획을 수립했다. 대전 메가 허브 터미널 구축 등 택배 케파 확대 및 설비 자동화에 5094억원을 시작으로 부산 및 인천컨테이너터미널 추가 선석 확보와 물류센터 인프라 확충에 612억원, IT시스템 업그레이드 230억원, 육운·하역 장비에도 544억원을 투자한다.

투자 재원은 재무 건전성 유지를 위해 차입은 최소화하고 영업활동을 통한 수익 창출과 2020년에 실행한 유상증자 및 전환사채 발행자금, 대체부지 확보 가능한 활용도 낮은 부동산과 사업과 직접 연관이 없는 유가증권은 지속적으로 매각하여 자금을 마련한다는 구상이다.

한진은 지난해 수익성을 제고하고 핵심사업에 대한 집중 투자와 육성을 위해 경쟁력이 낮은 렌터카 사업을 롯데렌탈에 매각했다. 앞으로도 수익성이 저조하고 미래 성장 잠재력과 경쟁력이 낮은 적자법인과 저수익 사업을 통폐합 또는 축소한다.

육상운송, 포워딩, 해운사업은 수익성 제고 노력을 지속할 계획이며 유류 사업은 인천, 대전, 포항 등 한진의 기존 사업 및 인프라와 연계하여 수익성 제고에 집중하고 중장기적으로는 친환경 에너지 산업의 변화를 고려한 전략을 추진할 계획이다.

지배구조 개선을 위해서는 2020년에 대표이사와 이사회 의장을 분리하고, 사외이사 수를 5인으로 확대했다. 각 이사회 내 위원회 위원을 사외이사로 선임하는 등 이사회와 이사회 내 위원회의 독립성을 강화해왔다.

올해에도 현재 거버넌스위원회를 ESG위원회로 확대 개편하고 안전위원회 신설 및 사외이사 중심의 이사회 운영평가 도입을 검토하는 등 경영 투명성 강화를 위해 지속적으로 제도를 개선해 나갈 계획이다.

주주가치 제고를 위해서는 배당수준을 상향 조정하고 주주소통과 기업정보 공개 활동을 적극적으로 실시했다. 2021년에는 자사주를 매입하고 중장기 배당 정책 마련과 한국기업지배구조원의 ESG평가 항목별 대응을 강화하여 주주가치를 지속적으로 제고해 나간다는 방침이다.

한진은 "이와 같은 내용을 담은 비전 2025 달성을 통해 경영효율성 제고와 주주 가치를 지속적으로 극대화시켜 물류 산업을 선도하는 글로벌 스마트 물류 솔루션 기업으로 도약한다는 계획이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr