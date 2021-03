조현아 전 대한항공 부사장, 한진칼 지분 KCGI에 일부 처분

[아시아경제 이동우 기자] 조현아 전 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 700 등락률 +2.47% 거래량 2,378,468 전일가 28,350 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 아시아나 통합전략 제출…고용안전·중복사업 재정비 방점대한항공, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.94%...대한항공, 서소문 사옥서 코로나19 확진자 발생…재택근무 돌입 close 부사장이 한진칼 보유지분 일부를 KCGI에 넘겼다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 조 전 부사장은 한진칼 주식 5만5000주를 장외거래로 KCGI에 넘겼다. 매매가격은 주당 6만1300원, 총액 34억원 가량이다.

이번 장외거래로 조 전 부사장의 보유주식은 기존 383만7394주(5.75%)에서 378만2394주(5.66%)로 감소한 것으로 추산된다.

조 전 부사장의 주식은 KCGI가 넘겨 받으면서 3자 연합의 지분율은 변동은 없는 것으로 나타났다.

다만 일각에서는 이번 매각으로 조 전 부사장이 한진칼 경영권 분쟁에서 이탈하는 것 아니냐는 관측이 나온다. 앞서 3자 연합은 지난해 1월 주식 공동보유계약을 체결했다. 이 계약에 따라 3자 연합은 협의 없이 단독으로 주식 신규 취득이나 처분이 불가능하다.

다른 한편으로는 1년에 한번씩 100억원 규모의 상속세 재원 마련을 위한 것이라는 의견이 나온다.

