이건 이빨인가 소뼈인가…"유명 밥버거 제품서 이물질 나왔다"

[아시아경제 김봉주 기자] 인천 서구의 유명 밥버거 전문점에서 판매하는 제품에서 이빨로 추정되는 이물질이 발견됐다는 주장이 나왔다.

지난 16일 온라인커뮤니티 '네이트판'에는 '유명 밥버거 소불고기에서 나온 이물질(뭐로 보이시나요? 혐오 주의)'이라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨에 따르면, 지난1일 A씨는 인천 서구의 한 밥버거 전문점에 방문해 매운 고추와 소불고기, 김치 떡갈비 등을 포장해왔다.

A씨는 집에서 먹는 도중 이상한 것이 씹혀서 뱉어보니 이건 뭔가 싶은 느낌에 "순간적으로 내 이빨이 빠진 것인가 싶어서 혀로 이빨을 다 훑어봤다"고 전했다.

그는 "동물 뼈인가 싶어서 사진을 찍은 뒤, 해당 음식점에 전화해 '포장해 간 음식에서 이물질이 나왔다'고 알리고 점주에게 사진까지 보냈다"면서 음식에서 나온 이물질 사진을 첨부했다.

A씨가 점주에게 "이게 뼈인가요"라고 묻자 그는 "이빨이다. 딱 봐도 이빨이다"라고 대답했다.

해당 점주는 "이빨이 나올 일이 되게 없는 일인데, 환불해 드리겠다"면서 "희한하다. 이빨이 나올 수 없는데, 만들면서도 고기를 비비고 밥도 주무르기 때문에 딱딱한 것은 만져본 적이 없다. 왜 나왔는지 모르겠다"라는 말을 반복했다.

A씨는 "'괜찮냐'라는 사과 한마디 듣지 못했다"면서 "바로 화장실로 가서 먹었던 음식을 다 토해버렸다. 내 혀가 이빨에 닿을 때마다 소름 끼쳤고, 녹음된 통화내역을 들을 수록 황당해졌다"고 했다.

이후 A씨는 이튿날 오전 9시 해당 밥버거 본사에 전화해 문제의 이물질 사진을 보냈다.

본사 측은 "해당 이물질을 확실하게 검증해 봐야 한다. 이빨처럼 보일 수 있지만 아닐 수 있다"고 답했다.

A씨는 해당 점주와 통화하며 녹음한 내용을 본사 직원에게 들려줬고, 직원은 서비스 개선이 필요한 것 같다며 사과했다.

가게 점주는 본사로부터 해당 이물질이 소뼈인 것 같다는 얘기를 들었다고 A씨에게 전했다.

A씨는 "처음에 나랑 통화할 때는 몇 번이나 이빨이라고 하더니 본사와 통화 후 뼈라고 말씀하신다. 나는 누구 말을 믿어야 하나?"면서 "그 정체가 궁금해 현재 관할 구청과 식품의약안전처, 소비자원 등에 신고를 접수했다"고 밝혔다.

