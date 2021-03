현대차·기아, 2월 유럽 판매 19% 감소…전기차 판매는 23% 증가

[아시아경제 이기민 기자] 지난달 현대자동차·기아의 유럽 판매가 지난해보다 감소한 것으로 나타났다. 다만 전기차 판매는 늘었다.

17일 현대차·기아에 따르면 2월 현대차와 기아의 유럽 시장 판매량은 6만878대로 전년 같은 기간 대비 19.1% 감소했다. 다만 판매 점유율은 작년보다 0.1%포인트 상승한 7.2%를 기록했다.

현대차는 2만9505대를 팔아 작년 동월 대비 23.0% 감소했고, 기아는 3만1373대를 판매해 15.0% 줄었다.

현대차·기아는 지난달 유럽의 산업 수요가 작년보다 20.3% 감소하면서 판매가 줄었지만 점유율은 상승하며 비교적 선방했다고 설명했다.

차종별로는 현대차가 투싼(1만705대), 코나(7140대), i30(4592대) 등의 순이었고, 기아가 씨드(8079대), 니로(5521대), 스포티지(5339대) 순으로 많이 판매했다.

전기차 판매가 작년 동월 대비 23.0% 증가한 6727대로 집계됐다. 코나 EV가 2934대, 니로 EV가 2705대 판매됐다.

현대차·기아의 올해 1∼2월 유럽 시장 누계 판매는 총 12만3278대로 작년 같은 기간보다 20.4% 감소했다. 누적 판매 점유율은 7.3%였다.

현대차가 5만7천934대를 판매하며 27.6% 줄었고, 기아는 6만5천344대로 12.7% 감소했다. 이 기간 유럽의 차량 판매는 169만3059대로 작년 같은 기간과 비교해 23.1% 줄어들었다.

