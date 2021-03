담양교육지원청 ‘학교폭력 OUT! 코로나 OUT!’ 캠페인 실시

‘학교폭력 예방은 너와 내가 먼저!’ 학교폭력예방 캠페인 실시

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청 학교지원센터는 지난 16일 창평초등학교에서 학교폭력예방활동의 중요성을 홍보하기 위해 ‘학교폭력 예방은 너와 내가 먼저!’라는 주제로 학교로 찾아가는 학교폭력 예방 캠페인을 학생 등교 맞이로 실시했다고 17일 밝혔다.

이날 캠페인은 요즈음 체육계에서 시작돼 연예계로 퍼져가고 있는 학교폭력 미투 사건으로 인해 학교폭력에 대한 관심이 높아지고 있는 시점에서 학생 스스로 학교폭력에 대한 경각심을 가지기 위해 실시됐다.

이번 행사는 코로나19 상황에 적합하게 사회적 거리두기를 실천하면서 ‘학교폭력 OUT, 코로나 OUT’이라는 메시지가 담긴 항균 물티슈와 자체 제작한 학교폭력 대응 매뉴얼을 배부하면서 진행했다.

김철주 교육장은 “학교폭력 피해자는 힘든 시절의 기억을 평생 트라우마로 가지고 살아가기 때문에 학교폭력은 예방이 중요하다. 이러한 뜻에서 학생들이 학교폭력 예방에 관심을 가질 수 있도록 추진된 캠페인은 그 의미가 크다”고 말했다.

이어 “담양교육지원청은 학교폭력 예방에 대한 지원을 아끼지 않을 계획이므로 학교에서도 학교폭력 예방에 관심을 가지고 올해도 학교폭력 대책심의위원회가 열리지 않는 한 해가 될 수 있도록 적극적인 노력을 해 달라”고 당부했다.

