경기도, 31개 시군돌며 '재난기본소득·지역화폐' 알린다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 재난기본소득과 경기지역화폐를 알리에 나섰다.

경기도는 17일 수원 팔달시장에서 경기도형 재난기본소득과 경기지역화폐를 알리는 '경기도 재난기본소득 31개 시군 데이트'(부제 지금은 점심시간)를 시작했다고 밝혔다.

도는 이동식 스튜디오를 활용해 31개 시군을 돌며 유튜브를 통해 생중계한다.

가수 레이디제인의 노래로 시작한 첫 방송은 개그맨 남희석과 레이디제인이 참여해 게임을 통해 재미를 선사했다.

또 지역 소상공인을 만나 고충을 듣고 경기지역화폐로 물건을 구매하는 등 현장에서 응원과 격려의 메시지를 전달했다.

이어 재난기본소득 사용처, 사용기한 등 퀴즈를 통해 경기도 재난기본소득에 대한 이해도를 높이고 유튜브 온라인 댓글을 남긴 시청자들에게 깜짝 선물을 했다.

도는 앞으로도 인기 방송인이 31개 시군을 방문해 경기도 재난기본소득을 알리고 전통시장이나 골목상권 등을 찾아가 경기지역화폐를 사용하며 지역 내 맛집, 멋집을 소개하고 경기지역화폐 사용을 독려하는 등 지역 소상공인을 응원할 계획이다.

이강희 도 홍보콘텐츠담당관은 "경기도 재난기본소득은 위기에 빠진 지역경제 활성화를 위해 도가 긴급히 지원하는 경제방역의 일환"이라며 "어디서, 어떻게 써야하는지 몰라서 고민하는 도민들이 없도록 다양한 홍보활동을 통해 경기도 재난기본소득의 목적이 잘 달성되도록 하겠다"고 전했다.

한편 오는 19일 안양에서 개최되는 두 번째 행사에는 가수 조권과 브라이언이 출연한다.

