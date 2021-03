"담뱃불로 지지고, 끓는 물 붓고" 中 뒤집은 체육계 폭력 사건

[아시아경제 김영은 기자] 최근 국내 스포츠·연예계 학교폭력 논란이 이어지는 가운데 중국에서도 학생 운동선수 선후배 간 폭력 문제가 불거진 것으로 전해졌다.

16일 관찰자망 등 중국 매체에 따르면 지난해 9월 허베이성 체육국 체조·역도·유도 운동관리센터에서 10살 안팎의 체조선수 5명이 15살 선배 2명으로부터 4~5일간 폭력 피해를 당한 일이 뒤늦게 알려졌다.

가해자들은 평소에도 피해자들에게 폭력을 휘둘러 왔으며, 감독이 다른 선수들을 데리고 대회 출전을 위해 자리를 비운 기간 그 정도가 더 심해졌다. 피해자들의 진술에 따르면 가해자들은 구타는 물론 끓는 물을 들이붓고 라이터나 담배꽁초로 몸을 지지고, 콧구멍에 달걀이나 세제를 붓기도 했다.

해당 운동관리센터는 폐쇄식으로 운영돼 한 달에 한 번 학부모가 방문할 수 있는데, 학부모들은 방문 기간에 자녀들의 상태를 확인하고 자초지종을 물은 뒤에야 상황을 알게 됐다.

진단 결과 피해자들은 얼굴·목·가슴·등·엉덩이 등 각 부위에 화상과 열상 등을 입은 상태였다. 또 곳곳에 멍이 들고 담뱃불로 지진 흉터가 남아있었으며, 청력 손상으로 일주일간 입원한 피해자도 있는 것으로 전해졌다.

피해자 학부모들의 문제 제기 후 가해자 한 명의 학부모는 치료비 명목 등으로 총 45만 위안(약 7천830만원)을 지급하기로 했다. 반면 다른 가해자 한 명의 학부모는 전혀 개의치 않는 태도를 보여 결국 피해자 측이 경찰에 신고까지 했지만 연락이 안 됐고, 합의했던 가해자 학부모도 실제로는 6만5천위안(약 1천131만원)만 지급한 것으로 알려졌다.

한편 중국 법률상 만 14~16세인 경우 고의상해로 중상·사망에 이른 경우에만 형사책임을 물을 수 있으며, 이번 사건의 경우 이미 폭력 후 일정 시간이 지난 상황이어서 최종진단은 경상으로 나온 것으로 전해졌다. 피해자 학부모들은 센터 측도 관리 책임을 다하지 못했을 뿐만 아니라 배상을 미루고 있다고 비판했다.

