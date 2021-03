[e공시 눈에 띄네] 코스닥 16일

[아시아경제 황준호 기자]

<16일 장 마감 후 주요 공시>

▲브이티지엠피= 큐브엔터테인먼트의 주식 242만3505주를 약 90억원에 추가 취득.

▲루트로닉=결산 배당으로 상장우선주 1주당 151원의 현금 배당을 결정. 시가배당률은 1.1%이고, 배당금 총액은 9584만5287주.

▲ 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,425 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,440 2021.03.17 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 자연과환경, 주가 1410원.. 전일대비 -0.35%자연과환경, 검색 상위 랭킹... 주가 7.69%【화제의테마】 눌림목 증시 타계할 '급상승' 유망 종목들 close = 에어에 의한 이송배관 세척이 가능한 토양세척시스템에 대한 특허 취득·고압수에 의한 이송배관 세척이 가능한 토양세척시스템에 대한 특허 취득

▲ 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 19,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,500 2021.03.17 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-4일젠큐릭스, 진스웰BCT 논문 국제학술지 게재…“젊은 유방암 환자 대상 유효성 재검증”젠큐릭스 “액체생검 간암 조기진단, 혁신의료기기 실증지원 프로그램 선정” close (229000)= 4730만원 규모 진단키트 공급계약 체결.

▲ 컴퍼니케이 컴퍼니케이 307930 | 코스닥 증권정보 현재가 12,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,260 2021.03.17 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 컴퍼니케이, 창투사 테마 상승세에 6.13% ↑컴퍼니케이, 창투사 테마 상승세에 9.0% ↑컴퍼니케이, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.4% close = 현저한 시황 변동으로 조회공시 요구에 보고할만한 특이사항이 없다고 답변.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr