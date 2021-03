기아, YW모바일과 전기車 '픽업 충전 플랫폼' 공동개발 나서

온디맨드 방식…스마트폰 간편 호출로 충전 한 번에

[아시아경제 유제훈 기자] 기아가 모빌리티 솔루션 기업과 전기차 '픽업 충전' 플랫폼 공동개발에 나선다.

기아는 지난 16일 서울 강남구 BEAT360에서 YW모바일과 '수요자 요구 및 맞춤형(On-demand) 픽업 충전 플랫폼 공동개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 기아 전기차 고객이 픽업 충전을 통해 편리한 충전서비스를 이용하도록 하기 위한 것으로, 스마트폰을 통한 간편 호출부터 차량 픽업, 급속 충전, 차량 인계로 이어지는 원스톱 서비스를 개발·운영하는 것이 주목적이다.

구체적으로 기아 전기차 고객이 '기아 VIK'앱을 통해 온디맨드 픽업 충전 서비스를 신청하면 대리 충전 전담 직원이 고객이 요청한 장소를 방문, 차량을 인수해 인근 충전소에서 급속 충전을 진행한 후 고객이 원하는 지점에서 차량을 다시 인계하는 방식으로 서비스가 이뤄질 예정이다.

특히 양사는 올 하반기 출시 예정인 기아의 첫 전용 전기차 EV6에 적용될 디지털 키 기술과 연계, 고객과 차량이 서로 다른 곳에 있더라도 직접적 대면없이 차량 픽업 및 충전이 가능하도록 서비스 개발에 나설 예정이다. 아울러 서비스 과정에선 차량 이동현황, 충전 사태, 예상 충전시간 등의 정보가 고객에게 실시간 전송되도록 해 고객 편의를 높인단 구상이다.

아울러 양사는 방전 등 긴급 상황에서의 비상충전을 위한 소량(7㎾h~20㎾h) 충전이 아닌, 일상 주행이 가능할 정도의 충분한 충전량(전체 배터리 용량의 80~90% 수준)을 보장해 고객 만족도를 제고한단 방침이다.

양사는 올해 하반기 중 전국 범위의 온디맨드 픽업 충전 서비스를 시행한다는 목표 하에 기아는 디지털키 및 실시간 차량 정보 연동 서비스 개발 지원, YW모바일은 온디맨드 픽업 충전 서비스를 위한 플랫폼 개발 및 운영을 각기 담당할 예정이다.

기아 관계자는 "전기차 시장이 확대되어감에 따라 충전 편의성이 중요해지고 있다"며 "전기차 고객에게 편리한 충전 경험을 제공함으로써 전기차 생태계 발전에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

