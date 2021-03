LG전자, 올레드TV 디지털 광고 영상 공개

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 영화, 스포츠, 뮤지컬, 디자인 등 각 분야의 전문가들과 함께 촬영한 LG 올레드 TV 디지털 광고 영상을 공개했다고 17일 밝혔다.

LG전자가 최근 공개한 디지털 광고 '그래서 저는 올레드를 봅니다' 편에는 영화 기생충의 촬영감독으로 유명한 홍경표 감독, 전 국가대표 축구선수 이영표, 뮤지컬배우 마이클리와 김소현, 공간 디자이너 김치호, 카레이서 권봄이 등장했다.

홍경표 감독은 올레드 TV에 대해 "영화에는 수많은 빛과 어둠의 이야기가 숨겨져 있어 촬영 당시 의도한 것들이 화면을 통해 선명한 빛과 정확한 어둠으로 표현되는 것을 확인할 때 희열을 느낀다"면서 정확한 블랙 표현이 만드는 선명함을 강조했다. 이영표 선수는 "개별 선수들의 역동적 움직임뿐 아니라 11명으로 구성된 팀 전체가 매 순간 어떻게 움직이는가를 볼 필요가 있는데, LG 올레드 TV는 순간의 움직임도 매끄럽게 표현해내고 더 생생한 현장감을 제공한다"고 말했다.

뮤지컬 배우 마이클리는 "올레드 TV의 섬세한 표현력과 압도적 화질이 만드는 몰입감에 매료됐다"고 했고, 뮤지컬 디바 김소현은 "(올레드 TV에서) 무대에 선 배우처럼 정제되고 더 이상 뺄 것 없는 모습에서 아름다움을 느낀다"고 표현했다. 김치호 디자이너의 경우 LG 올레드 TV를 선택한 이유로 미니멀한 디자인을 꼽으면서 "공간의 혁신은 곧 불필요한 것들을 비우는 작업"이라고 말했고, 권봄이 카레이서는 빠르게 진행되는 레이싱 화면에서도 유지되는 역동적인 화면 표현을 올레드 TV의 장점으로 언급했다고 LG전자는 전했다.

LG전자 관계자는 "이들이 말한 올레드 선택의 이유는 모두 LG 올레드 TV의 강점인 4S(샤프·스피디·스무드·슬림)와 맞닿아 있다"면서 "각 분야의 전문가들의 가치관과 이에 부합하는 올레드 TV의 가치를 보여주는 이번 영상을 통해 성능을 알리고 팬덤을 만들 것으로 기대한다"고 밝혔다.

