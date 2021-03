[아시아경제 부애리 기자] 이베이코리아 인수의 유력 후보로 거론됐던 카카오가 예비입찰에 불참했다.

16일 관련업계에 따르면 카카오는 이베이코리아 예비입찰에 최종적으로 참여하지 않았다.

예비입찰에는 롯데그룹, 신세계그룹 등 유통 대기업과 SK텔레콤, MBK파트너스 등이 참여했다.

카카오는 장고 끝에 불참 결정을 내린 것으로 보인다. 이베이코리아가 매각 희망가로 제시한 5조원의 금액 역시 판단에 상당한 영향을 끼쳤을 것으로 풀이된다.

다양한 기업들이 참여하면서 '몸값'이 올랐지만 이베이의 실적 하락세와 인수 후 추가 투자를 해야 한다는 점 등이 상당한 부담으로 작용한 것으로 보인다.

