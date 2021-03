김근식 "安, 4번이라 이긴다면 단일화 여론조사에 '당명' 넣어야"

[아시아경제 나주석 기자]김근식 국민의힘 비전전략실장은 야권 후보 단일화와 관련해 ‘정당명’은 여론조사에 반드시 포함되어야 한다고 주장했다. 정당정치의 기본만 생각해도 정당명을 빼는 것은 검토될 수 없다는 것이다.

16일 김 실장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "단일화는 두 정당 후보중 한 명을 선출하는 것"이라며 "이를 위한 여론조사는 단순한 인기조사나 찬반조사가 아니다. 두 정당후보 중 한 명을 선출하는 사실상의 선거행위다. 선거투표에서 정당표기없이 후보이름만으로 투표하는 게 말이 되는 것이냐"고 지적했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 안철수 국민의당 서울시장 후보를 대리하는 양측 실무협상단은 이날 오후 국회에서 만나 17~18일 진행 예정인 여론조사를 논의하고 있다. 양측은 이틀간 여론조사 후 후보 등록 마지막날인 19일에 단일 후보를 발표하겠다는 입장이다. 국민의힘은 정당명이 여론조사에 반영되어야 한다는 입장인데 국민의당은 후보 이름만으로 여론조사가 이뤄져야 한다고 주장하고 있다.

이와 관련 김 실장은 "후보는 본인이 계속 1등을 달릴 때, 본인으로 단일화되면 기호2번이 아니라 기호4번으로 본선승리가 충분하다고 주장한다"며 "4번 국민의당 본선승리를 자신했던 분이, 단일화 경선에서는 정당을 빼자고 주장하는 건, 말이냐, 막걸리냐"라고 비판했다.

이어 "기호4번으로 본선자신했으니 당연히 경선에서도 정당이름 넣는 건 당연하다"며 "제발 오락가락 편의대로 입장바꾸지 말라"고 지적했다.

김 실장은 "국민의당 후보여야만 본선 이길수 있다고 호언장담하면, 당연히 경선에서도 국민의당 후보라고 당당히 밝히는 게 맞다"며 "국민의당 후보로 본선은 이기는데, 경선에서 국민의당 후보로 진다면 그게 말이 되냐"고 지적했다.

