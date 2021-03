거창군, 저출산 사회적 공감대 형성 … 가족사진 공모전

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 가족 친화적인 사회 분위기 조성 및 저출산 극복을 위한 사회적 공감대 형성을 위해 ‘2021년 거창군 가족사진 공모전’을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘가족이 있어 행복한 거창’이라는 주제로 ▲사랑스러운 아이의 출생 및 성장 모습을 담은 사진 ▲가사와 육아에 참여하는 다정한 아빠 사진 ▲다자녀, 다세대가 함께하는 행복한 가족사진 ▲거창의 명승지를 배경으로 찍은 가족사진 등을 공모한다.

거창군민 누구나 참여 가능하며 출품작품은 가족당 2점 이내로 제한한다. 응모를 희망하는 군민은 거창군청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 사진 파일과 제목, 간략한 설명 등을 작성해 가족사진 공모 담당자 이메일로 4월 16일까지 제출하면 된다.

접수된 작품 중 공정한 심사를 거쳐 최종 53점을 선정하고, 시상금은 최우수(1명) 30만원, 우수(2명) 각 20만원, 장려(5명) 각 10만원, 입선(45명) 각 2만원씩 현금 및 거창 사랑 상품권으로 지급할 계획이다.

구인모 거창군수는 “가족사진 공모전을 통해 가족의 소중함을 한 번 더 되새기며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)으로 어려운 시기에 더욱 돈독한 가족 만들기의 밑거름이 되길 바란다”고 전했다.

선정 결과는 5월 4일 개별 통보 예정으로 군청 홈페이지를 통해서도 확인할 수 있으며, 선정된 작품은 향후 거창군 인구정책 홍보자료로 활용하고 창포원 및 거창 항노화 힐링랜드 개장식에 전시할 예정이다.

