[비트코인 지금] 美당국 바이낸스 거래소 조사에 6300만원대로 급락

7100만원대에서 이틀만에 10% 넘게 급락

바이낸스, '사실무근' 반박…"CFTC 정식 등록도 검토중"

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상통화(암호화폐) 비트코인이 6300만원대까지 급락했다. 미국 금융당국이 세계 최대 가상통화 거래소 바이낸스 조사에 나선 소식이 악재로 작용한 것으로 보인다.

국내 가상통화 거래소 업비트에 따르면 16일 오후 1시45분 기준 비트코인은 전날보다 약 1.3% 하락한 6364만5000원을 기록했다. 지난 14일 기록한 고점 7145만원에서 이틀 만에 약 11% 급락한 것이다.

미국 금융당국이 세계 최대 가상통화 거래소 바이낸스를 조사한다는 소식에 비트코인 가격이 급락한 것으로 보인다. 지난 12일(현지시간) 미 경제매체 블룸버그에 따르면 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스가 미국 거주 회원에게 감독 당국 허가 없이 파생상품 거래 서비스를 제공한 정황을 조사하기 시작했다. 블룸버그는 이번 조사가 미 금융당국이 가상통화 시장 규제에 나서겠다는 신호와 마찬가지이며 향후 강한 규제에 직면할 수 있다고 분석했다.

바이낸스 측은 이를 부인했다. 창펑자오 바이낸스 대표는 지난 12일 음성 기반 소셜네트워크서비스(SNS) 클럽하우스에서 “미국 법을 준수하고 있으며 바이낸스 이용자를 자금세탁으로부터 보호하고 있다”며 “앞으로 규제기관과 적극적으로 협력해나갈 예정”이라고 말했다. 지난 11일에도 바이낸스 측은 공식성명을 통해 “미국 거주 이용자들을 파생상품 거래 서비스로부터 차단하고 있다”고 해명했다.

바이낸스는 CFTC 등록까지 나설 전망이다. 과거 중국 주재 미국 대사를 지냈던 맥스 보커스 바이낸스 정책 자문은 지난 13일 블룸버그TV와의 인터뷰를 통해 "현재 바이낸스는 CFTC에 등록할지 검토하고 있다"며 "이미 관련 법규를 준수하고 있고 단순 사업을 위한 결정"이라고 설명했다.

한편 인도 정부의 가상통화 규제 소식도 악재로 작용한 것으로 보인다. 15일(현지시간) 미 경제매체 CNBC는 인도 정부가 가상통화 보유조차 금지하는 규제법안 도입을 추진한다고 전했다. 이 법안이 통과되면 가상통화를 거래만 해도 벌금이 부과된다. 이미 가상통화를 가진 사람들은 6개월 내 처분하지 않으면 역시 벌금 대상이다. 업계 추정에 따르면 현재 인도 내 가상통화 투자자는 800만명에 달하며 1000억루피(약 1조5600억원) 상당의 가상통화를 보유하고 있다.

