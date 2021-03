하언태 현대차 사장 "올해 턴어라운드 원년 만들 것" 주주서한

중국·상용사업 개선-전기차 시장 리더십 확보 등 제시

[아시아경제 유제훈 기자] 하언태 현대자동차 사장이 24일 정기 주주총회를 앞두고 주주들에게 주주서한을 통해 "올해를 사업 턴어라운드의 원년으로 만들겠다"고 밝혔다.

에 따르면 하 사장은 최근 주주들에게 보낸 서한을 통해 "는 전년도에 이루었던 질적 성장의 성과를 계승하는 한편, 근본적 품질 경쟁력 제고, 중국 및 상용 사업 적극 개선 및 글로벌 전기차(EV) 시장 리더십 확보를 추진할 것"이라며 이같이 밝혔다.

하 사장은 지난해 성과에 대해 "지난해는 코로나19에도 전사적 위기 대응 체계 구축 및 시장 회복 권역에서의 선제적인 대응을 통해 글로벌 시장 점유율을 5.3%로 확대했고, 차종들의 우수한 상품성을 시장에서 인정받았다"고 전했다.

이어 하 사장은 "미래사업 측면에서 목적 기반 모빌리티(PBV) 경쟁력 확보를 위해 상업용 전기차 업체인 어라이벌(Arrival)사에 투자를 단행하는 한편, 로봇 전문업체 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics) 인수 등 미래사업에 대한 전향적 투자를 통해 포트폴리오 다각화의 초석도 마련했다"고 평가했다.

하 사장은 올해 경영환경에 대해서도 "바이러스 재확산 우려, 국가간 자동차 수요 회복 양극화, 언택트 소비문화 확산 및 원화 강세 지속 등 쉽지 않은 경영 환경이 계속될 것으로 전망된다"면서 질적 성장을 계속하겠다고 전했다.

하 사장은 또 주주중심 경영을 지속할 것이라면서 "올해 주주총회에서는 당사 최초로 여성 사외이사 선임을 추진하는 등 이사회의 다양성 및 독립성을 한층 제고하고 투명한 의사결정 체계를 갖추기 위해 노력하고 있다"고 전했다.

그는 아울러 "올해 주주총회에서는 코로나19 상황에서의 주주 편의를 위해 온라인 중계를 추진할 예정"이라며 "앞으로도 주주 중심 경영을 강화하기 위한 노력을 지속적으로 경주해 나가겠다"고 밝혔다.

